Peña exige disculpas por críticas a sus bienes pese a “parchear” su DD.JJ. en pleno examen

El presidente de la República, Santiago Peña, arremetió contra quienes cuestionaron su patrimonio y aseguró que espera un pedido de disculpas por parte de sus críticos.

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El descargo del jefe de Estado se dio tras conocerse el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que concluyó que existe correspondencia en su evolución patrimonial. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por un llamativo ajuste de cifras de última hora realizado por el propio mandatario.

“Hubieron preguntas, hubieron respuestas, eso fue un trabajo técnico que llevó muchísimos meses”, expresó Peña ante los medios de comunicación al defender la legalidad y la trazabilidad de sus movimientos dentro del sistema financiero.

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El presidente lamentó lo que calificó como intentos de “manchar y afectar” su figura pública. Al cierre del diálogo con la prensa, sentenció que “lastimosamente hubiese esperado un pedido de disculpa por parte de aquellos que tanto me atacaron, pero bueno, eso va a ser muy difícil”.

Los “retoques” en pleno examen técnico

Pese al tono triunfalista, los antecedentes del análisis patrimonial revelan que Peña tuvo que modificar sus declaraciones juradas sobre la marcha para subsanar omisiones.

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El pasado 15 de abril de 2026, a solo semanas de que la Contraloría remitiera su informe final al Ministerio Público, el presidente introdujo una “nota aclaratoria”.

Mediante este recurso de última hora, Peña regularizó la omisión de inmuebles, acciones comerciales, bonos y severos errores de cálculo que no habían sido asentados de forma correcta en sus manifestaciones previas de bienes.

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La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Camilo Benítez, aceptó los cambios introducidos por el mandatario en pleno proceso de análisis técnico. De esta manera se evitó aplicar sanciones por las omisiones iniciales y se validó el balance final un mes antes de enviar el dictamen a la Fiscalía.

Peña argumentó ante el órgano de control que la presentación de la nota buscaba “coadyuvar” con la investigación tras realizar un cruce de datos con la asistencia de sus asesores financieros. Aseguró además que los activos omitidos contaban con “trazabilidad completa”.