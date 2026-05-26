Copia Fiel 2.0: imputan a precandidato cartista de Luque por lavado y asociación criminal

Los agentes fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira, Francisco Cabrera y Diana Gómez imputaron al precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria y a otros dos presuntos involucrados en el operativo denominado “Copia Fiel 2.0”.

La imputación también alcanza a Roberto Santiago Ayala Galeano y César García. Según el acta del Ministerio Público, existen suficientes elementos de sospecha sobre la presunta comisión de varios hechos punibles.

Los tipos penales atribuidos son lavado de dinero, asociación criminal, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Sospechan de estructura para ocultar bienes de narcos

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados formarían parte de una estructura criminal dedicada a la enajenación y ocultamiento de bienes pertenecientes a personas vinculadas al narcotráfico.

El objetivo, según la tesis del Ministerio Público, era frustrar el eventual comiso de los inmuebles y otros activos por parte del Estado paraguayo, debido a que dichos bienes serían producto de actividades ilícitas.

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La Fiscalía sostiene que la organización operaba mediante maniobras de legalización documental para transferir propiedades y encubrir a los verdaderos dueños.

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Fiscalía pide prisión para Cubilla y arresto domiciliario para otros imputados

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Roberto Cubilla Sanabria al considerar que existe peligro de fuga y riesgo de obstrucción a la investigación, atendiendo a la posición que habría ocupado dentro del presunto esquema de falsificación y ocultamiento de bienes.

En contrapartida, el Ministerio Público requirió arresto domiciliario para Roberto Santiago Ayala Galeano y César García, quienes, según la imputación, habrían actuado como colaboradores dentro de la estructura investigada.

Vinculan esquema con bienes de “Lalo” Gomes

El operativo “Copia Fiel 2.0”, ejecutado durante la madrugada, derivó en la captura de Roberto Cubilla, quien es precandidato cartista a concejal de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR) e integrante del equipo político del aspirante a intendente Hugo Farías.

Las autoridades identifican a Cubilla como una pieza clave dentro del esquema investigado. La pesquisa apunta específicamente al ocultamiento de inmuebles vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, investigado por supuestos nexos con el narcotráfico y lavado de activos.

El comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía, explicó que este procedimiento corresponde a una segunda fase de la investigación “Copia Fiel”.

Cinco allanamientos simultáneos

Durante el operativo fueron ejecutados cinco allanamientos simultáneos, incluyendo la vivienda del precandidato detenido. Los procedimientos estuvieron encabezados por fiscales especializados en Crimen Organizado.

Según la Policía, la estructura no solo habría trabajado para la familia Gomes, sino también para otras organizaciones criminales que actualmente están bajo investigación.

Los investigadores sospechan que Roberto Cubilla actuaba como articulador entre las personas interesadas en ocultar bienes y los funcionarios encargados de dar apariencia legal a las operaciones.