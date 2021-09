“Nadie merece ser manoseado así”, explotó Julio Santa Cruz

Olimpia estaba dispuesto a que Roque Santa Cruz abandone el club y juegue las semifinales de la Copa Sudamericana con Libertad. Desde el domingo, un día después de la derrota 1-0 contra Sol de América, Miguel Brunotte fue comunicado sobre la oferta por el mismo jugador, que aceptó la propuesta a causa de distintos motivos. Una vez que la información vio la luz en el Cardinal Deportivo, la directiva del Decano dio un paso atrás por la gigante repercusión y declaró “intransferible” al experimentado de 40 años.

La versión, revelada en ABC 730 AM, fue replicada y confirmada por Julio Santa Cruz, hermano del máximo ídolo del Franjeado. “Roque no pidió salir. Olimpia no lo declaró intransferible en principio. Es más, le interesó saldar los meses que debe y los que aún va a deber a diciembre”, escribió en Twitter. “Dejó que avance todo y al hacerse público lo declara intransferible. Nadie merece ser manoseado así. Ese es el nivel de seriedad del club”, explotó el exGeneral Díaz, criticando duramente a los dirigentes de la entidad.