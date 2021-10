Derlis González habla del no saludo a Álvaro Gutiérrez: “Yo me equivoqué”

Derlis González, de Olimpia, fue cambiado en el duelo contra el 12 de Octubre por la fecha 11 del campeonato Clausura y al salir no saludó al entrenador Álvaro Gutiérrez, quien le extendió la mano. " Yo me equivoqué. El profe Gutiérrez es un señor, es una excelente persona”, expresó.

“Yo, en el momento de calentura, como jugador no quise salir y tomé esa decisión (...) Lo asumí, me equivoqué. Hay que aprender de eso y que no vuelva a suceder”, declaró el jugador en contacto con el Cardinal Deportivo.

Al ser consultado si habló con el estratega, respondió: “Obviamente que sí, apenas terminó el partido. Uno, en el momento de calentura, capaz que no se da cuenta de las cosas que hace, pero después en frío lo analiza”.

González marcó dos tantos ante Resistencia que sirvieron para el triunfo decano 2-1 y para instalarlo en los cuartos de final de la Copa Paraguay.