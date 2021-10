“Mi salida fue por precaución después de un golpe que tuve”

Olimpia tiene otro clásico en el horizonte, pero esta vez, el súper: el domingo enfrentará a Cerro Porteño en La Nueva Olla (18:00). En el día después a la derrota 3-1 contra Guaraní en el Manuel Ferreira, Julio César Cáceres comienza a preparar la visita a Barrio Obrero. El entrenador tendrá nuevamente a disposición a Adelio Zárate, quien cumplió la jornada de suspensión, y aguardará por Roque Santa Cruz, quien “esta semana va a empezar a trabajar normal”.

Además, Cáceres tendrá a William Mendieta, quien fue reemplazado a los 78 minutos. La salida del mediapunta encendió las alarmas, pero fue el mismo jugador el que despejó la incógnita. “Mi salida fue solo por precaución después de un golpe que tuve. En el primer tiempo me dieron en la rodilla con todo y no me estaba pudiendo recuperar. Le dije a Julio Cáceres que tenía un dolor y que entre otro compañero”, expresó el futbolista al Cardinal Deportivo, confirmando presencia en el superclásico.