Cáceres y la respuesta sobre cambiar la localía de Olimpia

Olimpia volvió a caer, pero esta vez en el clásico más añejo. El Decano no solo continúa último en el torneo Clausura y está fuera de la zona de Copa Libertadores 2022 sino que también, sigue en mala racha jugando en el Manuel Ferreira. La derrota 3-1 contra Guaraní fue la séptima seguida en Para Uno por el campeonato local. Pero si sumamos la goleada 4-1 de Flamengo por el certamen internacional, son 8 cotejos consecutivos sin ni siquiera sumar de local.

En la conferencia de Julio César Cáceres, quien analizó el choque contra el Aurinegro y también apuntó al superclásico, el entrenador recibió una pregunta particular: ¡pensar en cambiar la localía por los malos resultados! “Personalmente no voy a pedir cambiar la localía, voy a jugar en casa. No voy a tener en mi cabeza todos los partidos que no pudimos sumar. Acá es nuestra casa y en nuestra casa tenemos que empezar a ganar, ya sea el próximo partido”, respondió el Emperador.