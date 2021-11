“No estuvimos ni tuvimos la reacción después del gol abajo”

Olimpia perdió 1-0 contra Sol de América, el rival de la final de la Copa Paraguay, y desaprovechó la chance de ingresar a puestos de Copa Libertadores. Julio César Cáceres fue auto crítico con el rendimiento del Decano, que involucionó con respecto a las presentaciones anteriores. “No estuvimos precisos, no pudimos tener la pelota como planificamos en la semana y normalmente como veníamos mejorado en eso esa circulación que necesitamos. Con el calor era fundamental no dividir mucho la pelota y creo que en la mayoría de las veces lo hicimos y eso nos costó también”, reconoció el DT.

“Mi preocupación fue que durante el primer tiempo no pudimos tener la pelota, estuvimos intranquilos, imprecisos y acelerados. Por eso nos equivocamos. En la etapa de definiciones nos apresuramos. Con el tanto adverso nos equivocamos más (…) Esa es la parte que me preocupa, no estuvimos ni tuvimos la reacción después de estar un gol abajo. Sol con poco hizo la diferencia y supo defender eso y nosotros no tuvimos la convicción de llegar arriba”, agregó el entrenador. El Franjeado quedó a 2 puntos de Nacional en el acumulativo cuando restan 6 en disputa, con el duelo contra el Albo en la última ronda.