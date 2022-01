Agustín Ale define su situación con Olimpia y suena en Peñarol

El zaguero Agustín Ale no será tenido en cuenta por Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, por tanto busca una salida del club. Al jugador uruguayo, que llegó la temporada pasada y no tuvo muchas oportunidades, lo ubican en el Peñarol de su país.

En contacto con la radio uruguaya Sport 890, el futbolista de 26 años mencionó: “Creo que estoy en un momento en mi carrera donde es importante jugar. Estoy tratando de solucionar esto de la mejor manera”.

“La posibilidad de volver a Uruguay no es algo que estábamos manejando porque lo que queremos primero es definir la salida de Olimpia”, aclaró. El atleta comentó: “Ayer de noche me enteré por los medios que estaba en el radar de Peñarol, no he hablado aún con mi representante”.

“Si está la posibilidad de ir a Peñarol sería perfecto, sería un sueño jugar en un grande”, remarcó. En su país, Aguistín Ale debutó en el River Plate, pasó por el Delfín y el Guayaquil City de Ecuador antes de llegar al Decano, club que no lo tendrá en cuenta.

“Hace varios días que estoy entrenando por mi cuenta. Hasta definir mi salida de Olimpia, decidimos de mutuo acuerdo no entrenar en el club”, sentenció.