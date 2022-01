Caso Ramón Sosa: Tembetary denuncia a Olimpia

“Como institución no queríamos llegar a esta instancia, intentamos tener todo tipo de contactos con la gente de Olimpia, pero ya estábamos sin respuesta durante mucho tiempo, somos un equipo que con mucho sacrificio está trabajando para mejorar en todo sentido y hay una deuda con nosotros, los asesores recomendaron la intimación”, afirmó González a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Un club no puede tener ninguna deuda del año anterior para arrancar el torneo siguiente. Esa es una norma que viene de parte de la FIFA, nos recomendaron hacer eso, pusimos en la denuncia que existe una deuda que no se cumplió”, añadió.

La deuda llega a diez cuotas aproximadamente. “Es una denuncia por los derechos federativos y económicos del pase de Ramón Sosa. Son varias cuotas atrasadas, llegan a diez más o menos y la denuncia es sobre las deudas vencidas”.

Siguen esperando la propuesta de Olimpia. “No hubo propuesta formal por parte de Olimpia, no hicieron llegar nada, siempre estuvimos abiertos, esperando, pero hasta ahora no recibimos ninguna oferta. No sé cuáles son los plazos para este tipo de denuncias”.

“La denuncia la presentamos hoy en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Estamos en la espera, los asesores legales entienden más que nosotros y tomamos la decisión por recomendación de ellos”, concluyó.