Los futbolistas quieren apoyar a sus compañeros jugando

“El partido del viernes está confirmado después de una reunión entre el plantel y el cuerpo técnico, el equipo decidió mantener el calendario y apoyar a los compañeros jugando ese partido por el mal rato que se viene pasando”, señaló el directivo decano a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea además: Olimpia no postergará el partido del debut del torneo Apertura

“El plantel entendió que es un momento duro, es una tragedia que afectó a todos, entendieron que jugando por el equipo y por la familia de Tito es la mejor forma de estar cerca suyo”, añadió.

No se barajó la posibilidad de sí había o no una fecha disponible para posponer el juego porque no se pidió la suspensión, señaló Jiménez.

Fue consultado cuándo volverán a los entrenamientos Torres y Salazar. “Eso lo maneja el presidente muy de cerca, estamos acompañando con sensibilidad como el caso merece, no tengo información de cuando se sumarían Torres y Salazar a las prácticas”.

Asegura que los jugadores quieren salir fortalecidos de esto. “Lo sucedido afectó a todos, nos puso a todos en el lugar de esa familia ante la inseguridad que vivimos, el plantel no está ajeno a eso y buscamos salir fortalecidos de esta”, concluyó.