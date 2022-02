Cardona: “Importante comenzar ganando”

“La verdad que como bien lo dijiste empezar ganando en un torneo como la Libertadores es muy importante, pero no hay nada que festejar aún, ganamos los primeros 90 minutos, no existe el gol de visitante, el fútbol está muy igualado y los margenes de error son muy pocos, en esos detalles estarán los éxitos y resultados”, fue lo primero que señaló el directivo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Dijo que el rival fue más de lo que esperaba y mencionó a algunos jugadores. “César Vallejo mostró cosas mejores de las que yo esperaba, no hay que desconcentrarse, hay que seguir como se hizo anoche en Lima, le recuperamos a jugadores claves como Salazar y Torres, Antolín jugó muy bien al igual que los demás”.

Quiere que el público decano llene el Defensores el próximo miércoles. “Tenemos un equipo que es mezcla de jugadores experimentados con jovenes que van ganando minutos y con este tipo de partidos se van creando los equipos exitosos, ganamos un primer tiempo y esperemos que el miércoles llenemos el Defensores del Chaco, hay que hacer pesar lo que es Olimpia, hay que tener mucho cuidado en cada juego, esperamos más volumen de juego, pero es el segundo partido del año. Estoy contento con lo que ví”.

“Lógico pensás en marcar más, pero el fútbol es así, de repente erras muchos goles y va el equipo rival y te marca, las oportunidades hay que capitalizarlas, hay que seguir trabajando en eso”, añadió.

Agenda cargada y las entradas para la revancha

Olimpia tiene una cargada agenda en el mes de febrero, el sábado enfrenta a Guaireña por el Apertura, el miércoles será la revancha ante César Vallejo y el sábado 19 tendrá como rival a Libertad.

“Tenemos una agenda muy cargada, llegamos esta noche y en menos de 48 horas tendremos que jugar contra Guaireña, tenemos la revancha del miércoles, pero este tipo de cosas ocurren en el fútbol. Hay que trabajar y que tengan la misma actitud. La dirigencia lo que tiene que hacer es que ellos estén tranquilos, estamos formando un buen grupo humano y estirando todos para el mismo lado el carro”, aseguró el presidente.

Sobre las entradas para el miércoles dijo. “Las entradas saldrán a la venta lo antes posible y que el olimpista vaya a apoyar al equipo, pusimos precios equilibrados, un poco más de lo que es en el campeonato local, que el equipo haga de todo para poder ganar y clasificar, tenemos una batalla importante el miércoles.

El juego ante Libertad será el 19 en Para Uno. “Ya está agendada la fecha contra Libertad, será el sábado 19 de febrero en Para Uno, el horario todavía no está confirmado. Será un partido importante ante Libertad, pero ahora nuestro foco es Guaireña, ver cuál será el planteamiento, después César Vallejo y luego Libertad, hay que ir batalla a batalla”.

Elogios a Antolín Alcaraz

Uno de los mejores jugadores de Olimpia en la noche de Copa Libertadores fue Antolín Alcaraz y el mandamás decano reconoció eso.

“Antolín es un tremendo jugador, no solo en los partidos, en los entrenamientos, en las charlas, Antolín está asumiendo el liderazgo, con claridad de ideas y pensamientos. Sale a cortar cuando tiene que cortar, sube a ayudar cuando lo tiene que hacer, apostamos bien cuando le pedimos que cointinúe y nos falta Richard Ortiz que es nuestro otro capitán. Tenemos la estructura. Tenemos un equipo que me ilusiona, una base muy buena que viene trabajando hace mucho y ahora están los jovenes que son el futuro del fútbol paraguayo”.

Por último, habló del problema económico. “Como lo vengo diciendo, tomamos un club con nueve meses de atrasos, en diciembre se hizo un acuerdo con todos ellos y en enero ellos cobraron el mes de enero y a los que tenían pendientes se les dio la cuota aparte, estamos al día con los jugadores, también en los premios”, finalizó.