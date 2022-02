Con el equipo definido para la Copa

“Las expectativas son bastante buenas para mañana, prácticamente tenemos el equipo definido, siempre esperamos hasta el último día por algún inconveniente, pero estamos ya con el equipo definido y con muchas ganas de hacer bien las cosas”, fue lo primero que dijo en la conferencia de prensa.

Cáceres señaló que el equipo tiene cosas que mejorar aún. “Venimos analizando partido a partido, hay cosas que tenemos que seguir mejorando, más todavía en partidos de copas donde el equipo debe estar sólido atrás, donde tuvimos dificultades a la hora de jugar y lo trabajamos en la semana para tener tranquilidad a la hora de jugar y tener contundencia que es necesario para nosotros”.

Los partidos seguidos

Cáceres fue consultado cómo está el equipo para los partidos que se vienen. “Tenemos grandes profesionales en el club, venimos hablando con los preparadores físicos, nos preparamos para esto y a medida que vayamos jugando y quemando etapas, tendremos partidos continúos, por ahora los veo bien y espero seguir así, están bien en lo físico. Nos preocupamos en todo el equipo no solo en la defensa, de momento es analizar porque no hay muchos días para trabajar, más es hablar”.

“Hay que mirar como va a venir el adversario, lo venimos siguiendo, no cambia mucho la forma de jugar, ya nos conocen y nosotros también, hay que pulir cosas, trataremos de tener el balón para encontrar espacios y dañar”.

El trabajo con los jóvenes

“Venimos trabajando hace tiempo con los jóvenes, ellos vienen buscando sus oportunidades, hay que ir de a poco, están preparados y es bueno tener un equipo que les dé confianza cuando ingresan, nos alegra mucho por Paiva y su contundencia, Gómez viene haciendo buen trabajo. Richard Ortiz está evolucionando bien, no está un cien por ciento, pero sí está en condiciones de darnos una mano cuando lo necesitemos”, sobre el trabajo con los jovenes y la lesión de Richard Ortiz.

Para Cáceres significa mucho el apoyo de la gente. “Significa mucho el apoyo de la gente, el equipo respondió a eso, no hicimos movimientos grandes por las dificultades, la gente va a reconocer la entrega de ellos, necesitamos el apoyo de la gente. Tenemos un partido importante de copa para ir pasando etapas”.

Habló de Néstor Camacho y Luis Zárate quienes no están contando con oportunidades en la temporada. “Lo de Néstor no es nuevo por la capacidad que tiene, te puede cambiar cualquier situación, pero somos muchos, el rendimiento de él es espectacular y le decimos que no baje, nos ayuda muchísimo. Estamos esperando el momento para poner también a Luis Zarate en la defensa”.

Mucha importancia para el campeonato

“Le damos mucha importancia al campeonato local, vamos partido a partido, estamos buscando variantes, tenemos plena confianza en los jugadores que están terminando bien los partidos, nos conforta por el trabajo que venimos haciendo, ambos torneos son muy importantes para nosotros”.

“El objetivo principal es el campeonato, como somos parte de la historia del club miramos también la Libertadores, queremos entrar en la fase de gurpos, ojalá que con el apoyo de la gente podamos seguir escalando”, finalizó.