Antolín Alcaraz está en duda en Olimpia a causa de una lumbalgia

Julio César Cáceres, quien habla con los medios a las 18:00, tiene una duda para definir la alineación de Olimpia con miras al partido contra Atlético Nacional de Colombia por la Copa Libertadores. La incógnita del entrenador está en defensa, donde la presencia de Antolín Alcaraz no está cien por ciento asegurada. El zaguero de 39 años sufre de una lumbalgia y a un día de la ida de la Fase 2, el cuerpo médico continúa trabajando para que el central llegue en condiciones al lance del jueves, a las 21:30, en el Defensores del Chaco.

Alcaraz no había disputado el clásico blanco y negro a causa de la lesión y enfocó la recuperación para el primer duelo contra los colombianos. En el cuerpo técnico mantienen la esperanza y esperarán hasta último momento por el ex-Libertad. En caso de que no esté a disposición, el Emperador podría apostar por Luis Zárate, quien tuvo un buen rendimiento contra el Gumarelo en la tercera jornada del torneo Apertura. Otra alternativa para el DT sería Mateo Gamarra, quien fue dupla de Saúl Salcedo contra el Flamengo en la revancha de los cuartos en 2021.