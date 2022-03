“Creo que fue el peor partido de Nacional en mucho tiempo, en el primer tiempo, Olimpia lo controló bien, tuvo para marcar dos más en el segundo tiempo y el arquero entregó el tanto que fue un baldazo de agua fría”, afirmó Henao a la 730 AM, ABC Cardinal.

Siguió hablando del partido de anoche en el Atanasio Girardot. “Olimpia se paró bien, controló bien el primer tiempo, Nacional fue mejor en Asunción, el primer tiempo de anoche fue penoso, Nacional no arriesgó mucho en el equipo, Olimpia lo controló todo el primer tiempo, marcaron el gol de entrada en la segunda etapa, pegaron un tiro en el palo y el partido se terminó con el gol regalado por el arquero”.

Sobre sus dichos señaló que quizás se le mal entendió. “Pasa que para remontar había que golear, quizás no me dí a entender, para mí era remontable, varios ex jugadores pensaron que iba a ser remontable”.

“Olimpia no se pudo reforzar por las deudas que tiene, que juega con jóvenes y veteranos, este equipo esta a años luz de los Olimpia de años anteriores, es un equipo grande el paraguayo, siempre lo fue”, añadió.

“El nivel de hoy está lejos del Olimpia de años anteriores, ustedes lo saben, pasa que ahora están celebrando porque pasaron, pero yo no vi al Olimpia de siempre”, agregó sobre Olimpia.

Sobre el Atlético Nacional señaló. “Están buscando nuevo entrenador, piden arqueros a gritos, no funcionaron los que están. Kevin Mier es muy joven, las dos copas que ganó lo hizo con grandes arqueros, Higuita y Armani. Está en un momento difícil Atlético Nacional, es penoso en estos últimos tiempos, otro grande venido a menos”.

Por último, señaló que la clasificación de Olimpia fue merecida. “Merecida clasificación de Olimpia, por lo que se vio en ambos partidos, fue totalmente merecido”, concluyó.