Miguel Cardona detalló lo que pasó durante el cateo

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, pasó por el detector de metales para poder ingresar al estadio General Pablo Rojas. Comentó que si bien tenía acceso para estar en el palco, quiso estar en las gradas, con los otros hinchas.

Debido a esta situación, pasó por el cateo para ingresar a las plateas Juan H. Pettengill. “Me agarró el policía y me dijo que me tenía que hace el cateo. Y le digo ‘obvio’”, confesó en charla con el Cardinal Deportivo.

De acuerdo a las palabras de Miguel Cardona, el agente le dijo: “Presi, tengo que hacer mi trabajo”. Por su parte, entre risas, el presidente le respondió: “Tenés que hacer lo que tenés que hacer”. La imagen del momento recorrió las redes sociales.

Miguel Cardona destacó la organización del superclásico, además de resaltar el triunfo de su equipo: “Hay que ser moderados en el éxito y sólidos en la derrota. Hay que ser dignos en la victoria y en la derrota”.

“Desde hoy, cerrar el capítulo y trabajar en Fluminense”, sentenció. Olimpia venció a Cerro Porteño en el General Pablo Rojas y ahora se enfoca en Fluminense, para revertir el 3-1 encajado en la ida y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.