Olimpia, entre los grupos de la Sudamericana y la Libertadores

Olimpia quiere disputar la Copa Libertadores por el resto del semestre. El Decano, que comenzó la edición 2022 desde la Fase 1, eliminó a Universidad César Vallejo de Perú y Atlético Nacional de Colombia en el camino a la fase de grupos del certamen internacional más importante del continente, que es el objetivo y la prioridad deportiva y por sobre todo económica del Rey de Copas. El tricampeón de América cierra este miércoles la Fase 3 contra Fluminense, que en la ida triunfó por 3-1 y encara la revancha con la ventaja de dos goles.

El Franjeado está obligado a remontar y como en 2013, vuelve a estar abajo en la llave, pero en esta oportunidad hay noventa minutos por disputar. Con el Defensores del Chaco repleto, los hinchas también son una parte clave para dar vuelta el global y conquistar el pasaje de clasificación y asegurar los US$ 3.000.000. En el peor escenario, habrá otro premio, pero con un ingreso menor: de no superar al Tricolor, Julio César Cáceres y compañía disputarán la Copa Sudamericana, que en el cuadro principal otorgará US$ 900.000.