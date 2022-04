Miguel Cardona, presidente de Olimpia: “No quiero decir que nos robaron, pero nos perjudicaron grande”

En un contexto de críticas y controversias, Olimpia y 12 de Octubre igualaron sin goles el pasado sábado. El arbitraje de Giancarlos Juliadoza fue bastante criticado por el gol anulado a Olimpia, a causa de una supuesta falta por parte de Jorge Recalde en la acción previa.

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, charló con la mesa del Cardinal Deportivo y mostró su descontento.

“Una jugada que no es falta, en una cancha complicada, estando a dos metros hace repetir y anula un gol. Fue una vergüenza, están manchando un campeonato. Va a venir la aceptación del error, pero ya te perjudicaron. ¿Quién te devuelve los puntos?”.

“Este señor tiene que ser suspendido, y nunca más le debe arbitrar a Olimpia. Es una frustración que nos hace sentir mal. Hay cosas que tenemos que mejorar, para tener un fútbol más competitivo”, añadió.

“Ese tipo de arbitraje fue determinante, es demasiado obvio que no es falta. Fue muy burdo”, dijo.

Además de esto, el presidente adelantó la medida que tomará el club, con los árbitros responsables del descontento decano.

“Estamos terminando la nota, nosotros pediremos que no dirijan más a Olimpia y segundo, que sean sancionados. Es un daño muy grande el que no has hecho”, sentenció.

“No quiero decir que nos robaron, pero nos perjudicaron grande”, lamentó Miguel Cardona.