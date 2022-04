¿Qué dijo Julio Cáceres sobre los lesionados en Olimpia?

Con goles de Walter González, Guillermo Paiva y Derlis González, Olimpia superó por tres goles contra dos a General Caballero JLM. Luego de que el decano empezara con un 0-2 en contra, en el segundo tiempo pudo remontar y hacerse con los vitales tres puntos.

Olimpia ya piensa en su próximo partido por Copa Libertadores ante Colón, el próximo jueves a las 20:00 en el Defensores. Con relación a las bajas que viene sufriendo el equipo, como la de Antolín Alcaraz, Cáceres mencionó:

“Antolín no llegaría para el próximo partido de copa, está muy bien, pero no ha terminado la etapa de recuperación. Hable con el cuerpo médico y no es conveniente tenerlo ya para este partido”.

Lea más: Julio César Cáceres, las virtudes y defectos de Olimpia.

El franjeado pudo consumar la remontada en tierras mallorquinas con el gran protagonismo de Derlis González e Iván Torres en la etapa complementaria, jugadores que venían con respectivas molestias físicas.

“El esfuerzo que hicieron ellos (Torres y González) en la segunda etapa, fue importante. Lo de Derlis mejor aún, por el gol que hizo. Seguramente los tendremos en cuenta para el jueves” concluyó el ‘Emperador’.