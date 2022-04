“En Copa Libertadores hay que luchar, no podemos renunciar”

Olimpia igualó en Asunción sin goles con Colón de Santa Fe, desaprovechó la oportunidad de escalar al segundo puesto del Grupo G y condicionó la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. El Decano está último con 2 puntos, a uno del tercero y a dos del segundo, cuando restan 9 unidades por disputar. Por esta razón, Julio César Cáceres continúa confiando....

“No podemos renunciar, el puntero tiene siete, el segundo tiene cuatro y estamos a dos puntos. No podemos renunciar. En la Copa Libertadores hay que luchar. Antes de clasificar a esto, luchamos mucho. No fue casualidad estar acá, fue mérito de mucho trabajo y entrega. Capaz que no conseguimos los resultados positivos”, puntualizó el Emperador.

El Decano jugará nuevamente de local la próxima semana y recibirá a Peñarol con la obligación de triunfar para continuar con vida. “Para seguir aspirando el próximo miércoles es fundamental sumar de tres y sumar en los dos últimos partidos”, comentó Cáceres en referencia al choque contra el Carbonero, al viaje a Argentina (18/05) y el superclásico en La Nueva Olla (25/05).

“Somos conscientes del momento y de los puntajes en el grupo. Estamos a dos puntos, hasta ahora. Quizás se darán cuenta del esfuerzo que venimos haciendo, intentando, procurando. En los partidos de Copa hemos jugado bien el primer tiempo, hemos generado, pero no pudimos terminar, lastimar. Marcando goles el partido cambia y cambia para nosotros”, finalizó.