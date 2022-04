“Tuvimos situaciones, pero de vuelta sin la tranquilidad para definir”

Olimpia jugó el penúltimo partido de local en el Grupo G y volvió a empatar (0-0). El Decano desperdició la chance de superar en la tabla a Colón de Santa Fe y Peñarol de Montevideo y, condicionó el pasaje a los octavos de la Copa Libertadores. En la conferencia, Julio César Cáceres mencionó que el Franjeado volvió a la falta de “tranquilidad” para culminar las jugadas.

“La sensación de no poder ganar no es tan cómoda. En los primeros minutos tuvimos muchas situaciones para concretar, pero de vuelta no tuvimos la tranquilidad para definir. Salió un empate y ahora a descansar y tratar de trabajar en los pocos días que hay para mejorar y en el próximo partido tratar de sumar”, expresó el Emperador.

Cáceres puntualizó que el equipo realizó el desgaste en el primer tiempo, motivo por el cual acabó cansado y dejando espacios que el Sabalero desaprovechó. “Trabajamos para tener la intensidad en los primeros minutos, cuando el equipo está fresco. Intentar siempre agredir, lastimar al rival y cuando lastimamos es marcar los goles”, arrancó el DT.

“Cuando el equipo hace el desgaste, buscando marcar los goles, en el segundo tiempo cedemos, perdemos terreno y el rival aprovecha (..) Colocamos a todos los jugadores disponibles. Derlis (González) también, intenta, procura, pero siente todavía la pierna. Hacemos lo que es necesario, no pudimos marcar goles y el rival tuvo también para lastimarnos”, añadió.

Por último, el entrenador mencionó que “estoy confiado en el equipo” y agregó que “para buscar la clasificación afuera el miércoles hay que ganar acá o sino cuál es el sentido. Vamos a prepararnos, trataremos de buscar el mejor equipo para el fin de semana y también para el miércoles. Esto tenemos y con esto tenemos que procurar siempre para superar las dificultades”.