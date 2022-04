Olimpia: último en el Grupo G y cuándo y dónde vuelve a jugar

Olimpia continúa sin ganar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero en esta oportunidad, el resultado condicionó la clasificación a los octavos de final. El Decano empató 0-0 con Colón en el cierre de la primera rueda y sigue último, con 2 puntos, en el Grupo G. Por su parte, el líder, Cerro Porteño, tiene 7; el escolta, el Sabalero, 4 y, el tercero, Peñarol, 3.

Lea más: Qué dijo Julio César Cáceres por las críticas hacia Alejandro Silva

“No podemos renunciar, el puntero tiene siete, el segundo tiene cuatro y estamos a dos puntos. No podemos renunciar. En la Copa Libertadores hay que luchar. Antes de clasificar a esto, luchamos mucho. No fue casualidad estar acá, fue mérito de mucho trabajo y entrega”, expresó Julio César Cáceres, quien mantiene la confianza.

Lea más: “En Copa Libertadores hay que luchar, no podemos renunciar”

Y el objetivo de remontar posiciones y avanzar comenzará la próxima semana, cuando el miércoles, a las 20:00, juegue por última vez de local. El Rey de Copas recibirá al Carbonero en el Defensores del Chaco, mientras que en el Brigadier López de la ciudad de Santa Fe, el Ciclón medirá al Rojinegro desde las 18:00. Los dirigidos por Francisco Arce pueden clasificar con un triunfo.

La tabla del Grupo G de la Copa Libertadores