Miguel Cardona: “Si creen que Olimpia está muerto, están muy equivocados”

El mandamás de la institución franjeada, Miguel Cardona, habló sobre la actualidad futbolística de Olimpia, que se encuentra último en el Grupo G de la Copa Libertadores y a las puertas de un duelo clave ante Peñarol.

“Yo siempre digo, Olimpia siempre va a pelear a todos los frentes. Ahora tenemos una batalla crítica ante Peñarol. Yo creo que es un partido muy importante, tenemos con qué, estoy convencido. Sabemos que podemos. “.

“Olimpia siempre busca lo mejor, no vamos a pensar en otro escenario. El segundo plato es una consecuencia, Olimpia quiere luchar por la libertadores. Ninguna posibilidad en lo otro (Copa Sudamericana). Si creen que Olimpia está muerto están muy equivocados” aseveró Cardona.

Sobre el caso de Derlis González, quien fue recientemente diagnosticado con un “esguince de tobillo”, Miguel Cardona detalló: “Se le hicieron estudios en el tobillo y no se encontraron lesiones mayores. Yo creo que está en un 9 de 10. Es un jugador muy importante″.

En un tramo de la charla con el Cardinal Deportivo, Cardona brindó su opinión sobre el constante fallo arbitral en los últimos partidos de Libertadores, donde Olimpia también se vio inmiscuido.

“Lo ideal es que los árbitros pasen desapercibidos, no podemos hablar sobre el arbitraje, no nos conviene. Si atacamos el arbitraje vamos a tener problemas, no suma y no es estratégico. A veces cometen errores como humanos, a veces nos viene bien y nos plegamos. Ojalá que mejore” declaró el presidente.