“Me golpeó la ida de Roque a Libertad; para muchos dejó de ser ídolo”

Marcelo Recanate es voz autorizada en Olimpia. Campeón con el Decano en 2011, el ex presidente habló del superclásico de este miércoles en La Nueva Olla (20:00), que define si Cerro Porteño o el Franjeado avanza a los octavos de final. “Va ser un partido muy duro. Olimpia nos mal costumbró a grandes hazañas y estamos optimistas”, expresó al Cardinal Deportivo.

“Cerro es favorito, por los puntos de ventaja y por la goleada del domingo”, puntualizó Recanate, quien durante la entrevista, dedicó un capítulo a Roque Santa Cruz, un histórico del club que a finales de 2021 decidió aceptar la propuesta de Libertad, determinación que generó el malestar, el rechazo y el enojo de los hinchas del Rey de Copas.

“Me golpeó como hincha la ida de Roque a Libertad. No esperaba que vaya a otro club, era un ídolo de Olimpia. Para muchos dejó de ser ídolo”, expresó Recanate sobre la partida del ex capitán, que había culminado la temporada pasada levantando dos títulos: la Copa Paraguay contra Sol de América y la Supercopa Paraguay ante el tradicional rival.