Olimpia Sub 13, disputará la final en la Fiesta de la Evolución

Este domingo se disputará en cancha de CONMEBOL y Parque Guasu Metropolitano los juegos de las finales y tercer y cuarto lugar de la Fiesta Evolución 2022 en su cuarta edición que se disputa en Paraguay en las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 16.