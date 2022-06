Julio Cáceres y el por qué de la llamativa ausencia de Otálvaro

Julio César Cáceres recuperó a los seleccionados y también tuvo las vueltas de Saúl Salcedo e Iván Torres. Entre los que viajaron a Asia con la Albirroja, Richard Ortiz y Derlis González fueron titulares, mientras que Luis Zárate integró el banco. Entre el 4-1 a Sportivo Ameliano y el 6-1 sobre Resistencia, el entrenador realizó cuatro modificaciones.

Entre los cambios, Víctor Salazar reemplazó a Sergio Otálvaro, quien ni siquiera fue como alternativa. La ausencia del colombiano, que había convertido contra la V Azulada en los Jardines del Kelito, no pasó desapercibida. El DT fue consultado sobre el lateral y la respuesta fue corta y sin revelar con precisión el motivo. “Son decisiones nuestras”, manifestó.

Tanto Otálvaro como Abel Paredes, quien debutó en la ronda anterior, no estuvieron entre los 18. En el caso del juvenil, es comprensible que quede fuera por el retorno de Salcedo y Torres. El zaguero arrancó en el once y Mateo Gamarra fue al lateral izquierdo hasta que en el segundo período, fue reemplazado por el ex Colón de Santa Fe, que a la vez, anotó uno de los seis tantos.