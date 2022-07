Atlético Goianiense vs. Olimpia: el decano queda fuera en los penales

Olimpia fue a buscar su clasificación a la ciudad de Goiania con la ventaja que logró en casa de dos goles. Atlético Goianiense puso un equipo ofensivo en el campo de juego para intentar llegar a los goles que necesitaba.

Y esos goles llegaron más temprano de lo que Olimpia pudo esperar. Baralhas avisó en un primer ataque donde remató y Olveira estaba bien parado para controlar el balón. Pero, en el segundo ataque ya se vino el primero de los brasileños. Fue tras un tiro de esquina, el balón llegó al medio y Diego Churín anotó el tanto para su equipo.

Cuando Olimpia trataba de recuperarse del gol de Churín, llegó el segundo, Airton, desde la derecha, dejó atrás a cuatro jugadores de Olimpia y cuando ingresó al área, sacó un remate de zurda que venció a Olveira.

Goianiense se venía con todo y Olimpia no estaba bien en el campo de juego, con los laterales que no estaban bien y no subían como suelen hacerlo para acompañar a los volantes y delanteros. Los decanos perdían muchas pelotas y eso hacía que el local llegué siempre con mucho peligro.

Hasta hubo una jugada clara que pudo ser el tercero con un cabezazo de Churín que pegó en el palo izquierdo de Olveira que estaba vencido. Después Olimpia tuvo más malas noticias con las lesiones de Iván Torres y Sergio Otálvaro que fueron reemplazados por Mateo Gamarra y Víctor Salazar.

A Olimpia le costó muchísimo ese primer tiempo, incluso los brasileños tuvieron otra ocasión de gol en una mala entrega de Silva y el remate de Airton fue desviado por Olveira.

Guillermo Paiva fue la apuesta de Julio César Cáceres en Olimpia, eso hizo que Derlis González se tiré hacia la izquierda y ayude más en ese sector a Fernando Cardozo y Mateo Gamarra. Se paró mejor Olimpia y también generaba algunas llegadas en las que no podía anotar.

Los locales volvieron a llegar con riesgo y en todas las ocasiones tuvo que aparecer Gastón Olveira para salvar al decano. Estuvo muy cerca el Goianiense con dos remates de Marlos Freitas que Olveira sacó al tiro de esquina.

En los últimos minutos, Olimpia ya pensaba en llevar a los penales la definición, mientras que Goianiense ya no estaba físicamente en buen momento para intentar llegar a los goles. El partido se fue con el 2-0 favorable a los locales y la definición se dio a través de la tanda de los penales.

En la tanda de los penales, los brasileños fueron mas efectivos, marcaron todos sus remates y Olimpia no pudo marcar uno, Ronaldo le desvío el remate a Hugo Quintana y los paraguayos nos quedamos sin ni un representante en las copas internacionales.