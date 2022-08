Recanate: “La realidad de Olimpia es durísima”

“Tuvimos una reunión muy linda anoche con los amigos olimpistas. Lastima la realidad que está viviendo Olimpia en estos momentos, la realidad es durísima con una deuda de unos 52 millones de dólares y que puede ser más”, afirmó Recanate a la 730 AM, ABC Cardinal.

Scavone dijo que Marcelo Recanate era muy valiente y corajudo por haber ido a la reunión. “Le agradezco sus palabras a Oscar Vicente Scavone. La salud financiera de Olimpia es muy delicada, hay salidas y vamos a trabajar para eso, el club necesita de todos, los socios se están portando de maravillas, vamos por buen camino”.

Aseguró que siempre se puso a disposición del presidente de turno en Olimpia. “Siempre que hubo nuevo presidente en Olimpia lo llamaba por teléfono para ponerme a las órdenes para cualquier cosa. Anoche el economista Manuel Ferreira hizo una exposición detallada de la situación, así como el presidente Miguel Cardona de cómo se llegó a esto y es terrible la situación”.

Cree que lo más urgente ahora es recaudar y después pensar en auditorías. “Se está haciendo la auditoría, el presidente tiene todos los detalles. En nuestra época la deuda llegó a 13 millones de dólares. Ahora lo que hay que hacer es recaudar y pagar los vencimientos inmediatos, la auditoría y los dedos acusadores vendrán después. Todos están muy preocupados”, afirmó Recanate.

Mencionó que tiene una idea de cómo salir de la crisis, pero que no dirá nada porque no les gustó a los demás directivos. “No quisiera decir cuál es la salida, porque di mi opinión y no les gustó a los compañeros, entonces por el momento no daré mi opinión de cómo se puede salir de esta situación”, concluyó.