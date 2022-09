“Juliadoza nos mató y también se suicidó”: Miguel Cardona y la noche negra de Olimpia

Olimpia cayó 4-0 ante Libertad por los octavos de final de la Copa Paraguay, en un partido que no pudo llegar al final debido al accionar de los hinchas franjeados, que arrojaron bombas y butacas al terreno de juego del Defensores del Chaco.

Miguel Cardona, presidente del Decano, habló con el Cardonal Deportivo y manifestó el desagrado con el arbitraje de Giancarlos Juliadoza.

“Fue un partido muy triste, estoy muy decepcionado por el esfuerzo que uno hace. Lo único que pedimos es que nos dejen 11 contra 11 en la cancha”.

“En un partido tan particular nos designan al mismo árbitro, hace mal al fútbol y a todo. Le perjudicaron al pueblo Olimpista, nunca vi una noche tan negra en el fútbol paraguayo”.

“No me voy a callar, se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo. Me da tristeza y vergüenza. Juliadoza nos mató y también se suicidó, no va a volver a cobrar un partido de Olimpia jamás, no lo vamos a permitir”.

“Voy a ir con mi gente para que se hable con la barra, no estoy de acuerdo. Olimpia debe defender sus intereses, pero sin agredir a nadie”, expresó Cardona, sobre el accionar violento de los hinchas franjeados.

Acerca del reciente cambio de escenario del partido entre Cerro Porteño y Resistencia, originalmente programado en los Jardines del Kelito y redirigido al Defensores del Chaco, Miguel Cardona expresó:

“Es llamativo, nosotros fuimos a jugar a la cancha de River. ¿Por qué a Olimpia le hacen jugar ahí y a Cerro Porteño no?, es llamativo. No me termina de sorprender, qué tiene que ver Resistencia y Cerro con lo de ayer”, sentenció.