Miguel Cardona: “Nos daban por muertos, pero aquí estamos luchando”

Olimpia conquistó La Nueva Olla Azulgrana por tercera vez en el año, tras derrotar 2-1 a Cerro Porteño, desplazando al Ciclón de la cima y trepando como único escolta del puntero Nacional. El presidente de la franja, Miguel Cardona, valorizó el trabajo de su equipo en diálogo con el Cardinal Deportivo este lunes.

“Hay que ir batalla a batalla, hemos ganado una pelea muy importante. Venimos del partido del miércoles con Libertad y nos esperan partidos muy dignos ante rivales muy dignos”.

Lea más: Miguel Cardona: “Derlis es de Olimpia y de Olimpia no se va”

“Olimpia hizo lo que tenía que hacer, se merecía el pueblo olimpista el esfuerzo que hace este equipo, en un escenario donde había 44.000 cerristas y mil olimpistas. La actitud no es casualidad, es consecuencia de cuidar muchos detalles, trabajo, gestión y armar un equipo humano muy importante”.

Puntualizando en las individualidades

“Nuestro equipo se portó, venimos con la resta de Mateo (Gamarra), entró Luis (Zárate) y le suplió muy bien. Richard (Ortiz) venía de una lesión y quería jugar desde el minuto uno, a pesar de que yo creo que no estaba en ritmo, entró e hizo lo que tenía que hacer”.

“Nos daban por muertos, pero aquí estamos luchando. Faltan cinco finales y no podemos descuidar ningún detalle. Lo que quiero que se acuerden siempre es que Olimpia luchó desde el minuto uno en todo el año”, expresó Cardona.

Lea más: La Selección Paraguaya confirma dos amistosos en noviembre

Ganar en la Olla, otra vez

“Yo respeto siempre la cancha, porque a mí me gusta que se me respete en mi cancha. No quiero agredir a nadie. Olimpia tiene que jugar así en el Defensores, en Para Uno y en todos lados. Ayer nos tocó ganar en la Olla, esta vez nos salió bien. Ganar y perder es efímero”, aseguró.

“Nos ponen un partido contra Libertad un miércoles, previo al partido contra Cerro, sabiendo que hay un gran desgaste físico. Yo les dije ‘creen que nuestro límite es el físico, pero no pueden medir nuestro corazón’”, sentenció.