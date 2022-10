Nacional vs. Guaraní: El liderato se queda en Barrio Obrero

Posterior a la derrota de Cerro Porteño en el Superclásico ante Olimpia, Nacional recibió a un Guaraní lleno de juveniles con la oportunidad de quedar solo en la punta del torneo. El Tricolor, como en todo el campeonato, estuvo a la altura de las exigencias.

Nacional salió a buscar el partido de entrada, soltando a los volantes ofensivos, Jordan y Danilo Santacruz. Guaraní resistía con lo que podía, ante los constantes asedios de la academia que también tenía al juvenil Jesús Cáceres (18) como director de orquesta, pidiendo la pelota y juntándose con sus compañeros.

Facundo Bruera sacaba muchas ventajas en el área y a pesar de que la cuota pendiente era la puntada final, el futbolista ganaba todos los duelos por arriba y las pelotas divididas ante la tímida defensa del visitante.

El equipo de Fernando Jubero quería salir de contra, una apuesta acorde a su postura defensiva, pero la falta de peso de delanteros impedía que se dieran créditos factibles. Las intenciones de Matías Segovia y Alexis Cantero eran buenas, pero no efectivas.

A los 34′, llegó la fórmula infalible del fútbol paraguayo para romper el marcador. Tras un córner perfecto, Facundo Bruera se anticipa y conecta un cabezazo para desatar la algarabía de un equipo tricolor que demostró, una vez más, estar a la “altura” como en todo el campeonato. Nacional pasaba de ser promesa a ser la realidad del balompié nacional.

En la última jugada del primer tiempo, Guaraní demostró que podía lastimar. Juan Cáceres logró bajar una pelota en el área, giró y disparó, pero Wilson Ibarrola la sacó sobre la línea para que el local se marchara al descanso con la ventaja.

Antes de comenzar el segundo tiempo, ambos equipos realizaron un doble cambio, pero fue Nacional quien obtuvo réditos inmediatos y Guaraní complicaciones.

A los dos minutos de la complementaria, el recién ingresado Thiago Servín comete una mano en el área y el árbitro sanciona penal. Desde los 12 pasos, Juan Danilo Santacruz pone el 2-0 con un remate colocado ante la falta de reacción de Aldo Pérez.

Lejos de bajar la intensidad y conformarse, el equipo de Pedro Sarabia siguió insistiendo y se acercó al tercer gol ante las múltiples dudas del legendario. El ingreso de Carlos Arrúa otorgó mayor soltura en el medio campo, mientras que David Fleitas aportó lo suyo después de reemplazar a Bruera.

El trámite no cambió mucho hasta el final y los locales siguieron con una superioridad marcada, a pesar de los esporádicos intentos de los visitantes que no encontraron rumbo a pesar de las variantes de Jubero. Los juveniles demostraron condiciones, pero simplemente no tenían voto en la obscura realidad del equipo de Dos Bocas.

Las fechas pasan y Nacional sigue ganando, cada vez con mayor autoridad, extendiendo su invicto a 10 partidos. Esta vez, la academia logra un triunfo que lo posiciona como único líder del Torneo Clausura 2022 con 38 puntos, superando por dos a su inmediato escolta Olimpia (36). Por su lado, Guaraní vuelve a su realidad después de dos partidos y sigue octavo con 20.