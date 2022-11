Raúl Vicente Amarilla reclama salarios pendientes a Olimpia

Raúl Vicente Amarilla, ganador de la Copa Libertadores y la Supercopa en 1990 con Olimpia, reclama salarios atrasados al franjeado. A fin de esclarecer más detalles sobre el nuevo dilema legal, Alfredo Núñez, asesor jurídico del Decano, habló con el Cardinal Deportivo.

“Lo que Raúl Amarilla reclama son los salarios pendientes. No se cumplió con los pagos de los cheques y entonces él inició las acciones correspondientes”.

“Él recibió cheques y no pudieron efectivizarse. Son cheques del club, el monto alcanza 32 mil dólares, que son los cheques que decayeron. No sé si hay más cheques”, añadió Núñez.

“Esto es el inicio recién, en cualquier momento del proceso se puede llegar a un acuerdo en el juicio. No es que el club no quiere pagar, sino que no está pudiendo, siempre se intenta cumplir”, sentenció.

