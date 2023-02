La roja, el error en el cambio, el gol y el enojo de Julio Cáceres

Olimpia igualaba 1-1 con Sportivo Trinidense hasta la expulsión de Mateo Gamarra. La roja al defensor, que no disputará el superclásico, cambió la historia del partido en el Villa Alegre de Encarnación. Pero entre la jugada de la falta del zaguero central al gol de Óscar Giménez existó error, según Julio César Cáceres, del cuarto arbitro que perjudicó al Decano.

Cáceres planificó inmediatamente el ingreso de Luis Zárate para defender el tiro libre en contra. Pero Gedidias Zacarías no marcó correctamente la sustitución y la variante fue postergada. Mientras tanto, el Triki lanzó la falta y Giménez anotó para el 2-1. Desde entonces, la historia fue otra para el Franjeado, que estuvo más cerca de recibir una goleada que de empatar o descontar.

“Fue lo del cuarto arbitro marcando algo que no se estaba marcando bien. Es algo que pasa y que no se entiende bien”, comenzó el DT. “Era una cosa simple que nos pudieron dar. No quiero hablar del árbitro porque siempre confiamos en que harán lo correcto. Lastimosamente fue contra nosotros. Era un jugador que debíamos meter para marcar y en esa jugada fue el gol”, culminó.

