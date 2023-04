Olimpia está en crisis y la tensión aumenta a puertas de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los hinchas criticaron al presidente Miguel Cardona, mientras que la barra apretó al plantel después de la derrota 1-0 contra Nacional por el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El DT, que no encuentra el rumbo, también está en la mira.

Lea más: Libertad, con la presión de Cerro Porteño, recibe a Resistencia

En medio del caos, el gerente deportivo del Decano habló con Estadio Lleno y describió el momento que vivieron los jugadores a la salida del estadio. “Estaba con los jugadores, salí con ellos. Lo vi de cerca. Se acepta que el aficionado putee”, comentó Carlos Aitor García en referencia a los insultos y a los ataques que recibieron los jugadores.

García repudió los actos de violencia y mencionó que el club debe “identificar a ese pequeño grupo”. “Como club debemos identificar a ese pequeño grupo, tomar acciones y reforzar la seguridad porque no podemos exponer de esa manera a los jugadores. Se pasó una línea que no se debe pasar”, agregó el ex DT interino del Franjeado a ABC Cardinal.

Lea más: Cerro Porteño: ¿A cuántos puntos está del puntero Libertad?

Por otra parte, el español fue consultado por Aguirre y puntualizó que es “la persona indicada para sacarnos de este momento”. “Está trabajando muchísimo y nosotros estamos convencidos de que es la persona indicada para sacarnos de este momento”, mencionó García, quien aseguró la continuidad del charrúa sin importar el resultado del martes.

En la conferencia posterior a la caída ante el Tricolor en el Manuel Ferreira, el técnico uruguayo había manifestado que ya era difícil poder ganar el campeonato. “El técnico habla de la dificultad por la distancia. Pero nosotros vamos a pelear hasta lo último mientras haya vida”, aclaró Aitor. En caso de que Libertad triunfe este lunes, el Rey de Copas quedará a 13 puntos.

Lea más: La semana de los paraguayos en Libertadores y en Sudamericana