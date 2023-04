“Por caradura pisé el área”: Richard Ortiz y el gol de chilena

Olimpia igualó 1-1 con Sportivo Trinidense con un golazo de chilena de Richard Ortiz. El capitán, autor del tanto de la victoria 1-0 sobre Tacuary, volvió a salvar al Decano, que rescató un punto de local en la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. Posterior al partido, el zurdo reveló que desobedeció una orden de Diego Aguirre.

“En el primer tiempo el profe (Diego Aguirre) nos decía que el volante ofensivo tenía que romper la línea, pero jugamos muy estático. En el segundo tiempo me atreví, no quería (Aguirre) que me suelte, pero por caradura pisé el área y se me dio el gol otra vez”, contó el mediocampista de 32 años, que había anotado un tanto similar contra Cerro Porteño en 2022.

Por otra parte, Ortiz analizó el duelo. “Hay muchas cosas que corregir. En el segundo tiempo la actitud fue fundamental, pero el primer tiempo nos pasó lo de la vez pasada, en el primer partido. Hay que mejorar bastante. Rescatamos un punto que necesitamos, pero queríamos ganar”, aseguró el volante, que llegó a los 24 goles por Liga desde el regreso al Franjeado en 2016.

