La figura de River Plate por la que Flamengo está insistiendo

Flamengo de Brasil quiere cumplir con los pedidos de Jorge Sampaoli y reforzar el equipo para pelear en los tres frentes: la Serie A, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Y uno de los jugadores que desean el DT argentino y el club es Nicolás de la Cruz, una pieza clave en el River Plate de Martín Demichelis. Las negociaciones comenzaron.

Según revela Globoesporte, el Millonario pidió US$ 16.000.000 por el pase del uruguayo, que pertenece en un 50% a los argentinos y en el otro porcentaje, a Liverpool de Uruguay. Por su lado, la oferta más alta que presentó el Rubro-negro, rival de Olimpia en los octavos de final de la Libertadores, es de US$ 8.500.000. Por el momento, no hay acuerdo.

“Si bien forma una sociedad con Liverpool-URU en la que los derechos económicos se reparten a partes iguales, River Plate está al mando de la operación por el momento y no quiere reforzar a un rival”, cuenta el medio brasileño, que agregó que, por su parte, De la Cruz quiere jugar en el Mengão y que ya tiene un acuerdo con el entrenador Sampaoli.