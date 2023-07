Diego Aguirre: “Hicimos un mal partido, fue una tarde negra”

Olimpia no despierta en el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El sábado, en Ciudad del Este, el Decano encadenó la segunda derrota en dos jornadas y continúa sin sumar en el certamen. La preocupación está instalada en el Franjeado, que en un par de semanas, disputará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Flamengo.

Diego Aguirre: “Hicimos un muy mal partido”

El técnico Diego Aguirre fue auto crítico en la conferencia y puntualizó que “hicimos un muy mal partido”. “Hicimos un muy mal partido, fue una tarde negra para nosotros porque queríamos que el equipo se recuperara y volviera a mostrar cosas buenas que ha mostrado no tan lejos. Pero no pudo ser, fuimos superados e hicimos un muy mal partido”, señaló.

“No sé si fue la peor derrota, no sé responder. Fue una derrota dura, porque queríamos recuperarnos. Veníamos de una semana un poquito difícil. Hemos hablado, hemos trabajo bien y esperábamos otra respuesta del equipo. Esa es la verdad, obviamente preocupado porque nos imaginábamos algo muy diferente y no pudo pasar”, agregó el uruguayo.

Olimpia, ¿con la mente solo en la Copa Libertadores?

Aguirre fue consultado si la concentración de los jugadores está en la Libertadores, una razón que el mismo DT había expresado durante la parte final del torneo Apertura 2023. “No sabría decir porque tenía la expectativa de que hiciéramos otro partido”, mencionó el estratega después de la derrota 3-2 contra Resistencia en el estadio Antonio Aranda.

“Más allá de las dificultades de cuando jugamos en el interior, ha costado un poco, ha costado bastante, pero no hay ninguna excusa que yo pueda poner para justificar el mal rendimiento porque no lo esperaba para nada. Tenemos que hacernos responsables de la situación en la que no estuvimos a la altura de los que deberíamos”, disparó el charrúa.