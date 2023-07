Francisco Arce cambia: retornos y ausencias en el probable once

Olimpia comenzará este fin de semana una seguidilla de partidos que incluyen dos clásicos y los dos cruces de octavos de final de la Copa Libertadores. A días del primer enfrentamiento con el Flamengo de Brasil, el Decano visitará a Sportivo Trinidense por la cuarta fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo: será el sábado, a las 16:30, en el Villa Alegre de Encarnación.

La relevancia de los compromisos, con la concentración puesta en los duelos contra los brasileños en el estadio Maracaná y Defensores del Chaco, el entrenador Francisco Arce comienza a rotar la formación. El DT, que debutó con derrota 2-1 ante Nacional en este segundo ciclo, cambia el equipo, que tiene el regreso de uno de los laterales lesionados y varios titulares ausentes.

Víctor Salazar, a disposición en Olimpia

Arce tiene a disposición a Víctor Salazar, quien no juega desde el 26 de mayo (2-0 vs. Patronato). El argentino superó una lesión en la rodilla y sería de la partida contra el Triki en reemplazo de Alejandro Silva. Otro que vuelve al once es Jhohan Romaña, quien fue suplente en el cotejo anterior y quien en esta ocasión sustituirá a Luis Zárate para acompañar a Mateo Gamarra en la zaga.

En el mediocampista, Arce prescinde y guarda a Richard Ortiz, quien deja el puesto para que sea ocupado por Ramón Martínez, quien jugará con Fernando Cardozo, Marcos Gómez y Hugo Fernández. Por su lado, la dupla ofensiva también varia: Facundo Bruera continúa, pero esta vez, con Brian Montenegro, quien ocupará el sitio de Guillermo Paiva.

La formación de Olimpia vs. Trinidense