Dos que jugaron vs. Luqueño y que pueden ser titulares...

Olimpia enfrentó y derrotó 1-0 a Sportivo Luqueño por la octava fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo con una formación con mayoría de suplentes. Solo Juan Espínola, Facundo Zabala y Marcos Gómez, de los habitualmente titulares, jugaron contra el Auriazul. Pero de este equipo, hay otros dos que tienen chances de arrancar el jueves contra Fluminense.

Lea más: Francisco Arce y ¿estará Richard Ortiz contra Fluminense?

Mientras Francisco Arce espera por Richard Ortiz, el DT también maneja otras dos posibles variantes. En la conferencia posterior al triunfo sobre el Auriazul, el técnico expresó puntualmente que dos futbolistas tienen chances de partir desde el vamos: Víctor Salazar y Facundo Bruera. El primero podría ingresar por Fernando Cardozo y el segundo, por Walter González.

La alternativa de Alejandro Silva al mediocampo

“Tienen chances, tenemos el equipo pensado, los dos tienen chances como cualquiera, pero especialmente lo dos. Tanto Víctor como Facundo para iniciar el partido como para ser utilizado en algún momento del mismo”, explicó Arce, que con el posible titularidad de Salazar, adelantaría a Alejandro Silva al mediocampo, la posición natural del uruguayo.

Lea más: “Ya tenemos el equipo pensado”: Arce y la vuelta con Fluminense

“Lo que más me preguntan es eso, mis amigos cercanos, hay algunos que no son del futbol, que arman el equipo, que quieren que juegue Tucu (Víctor Salazar), que Ale (Alejandro Silva) no sea lateral y que pase a jugar al medio. Muchos son los profesores, hay todo, pero es normal eso”, agregó, entre risas, el entrenador a tres días de la revancha de los cuartos de la Copa Libertadores 2023.