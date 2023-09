Iván Torres, del “nos vamos con la frente en alto” a su futuro en Olimpia

El lateral izquierdo de Olimpia, Iván Torres, habló en conferencia de prensa tras la derrota de 3-1 ante Fluminense, que recaló en la eliminación de la Copa Libertadores.

“La verdad que nosotros, a pesar de la no clasificación, nos vamos con la frente en alto. Sabemos que jugamos contra un gran equipo, tuvimos nuestras chances. El fútbol no tiene lógica, no es por merecimiento. Creo que nosotros realmente les hicimos daño, pero no pudimos concretar”, aseguró ‘Tito’.

“Dimos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nada que reprochar a mis compañeros. Sí nos vamos tristes, porque teníamos la confianza de que podíamos llegar más lejos. Nos vamos con el sabor amargo”, añadió.

Su futuro en Olimpia

“Me gusta vivir el presente, tengo contrato hasta diciembre. Mañana es un nuevo día, pienso en seguir trabajando. Vivo el día a día, quiero disfrutar del camino todo este tiempo que me queda”, sentenció el jugador de 32 años.