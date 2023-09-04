Olimpia

Olimpia se mantiene en la cima de Fútbol Femenino

Se cumplió en su totalidad la séptima fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino de la APF con Olimpia al frente luego de su goleada de 5-0 a Tacuary FBC en el inicio de la fecha.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2023, - 13:29
Las franjeadas golearon 5-0 a Tacuary FBC
Las franjeadas golearon 5-0 a Tacuary FBCGentileza @APFfutbolFEM

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Para las franjeadas anotaron; Ana Pereira de penal, Cindy Ramos, Camila Barboza, Diana Chávez y Amada Peralta, esta última, una de las goleadoras del torneo con 9 anotaciones.

Libertad/Limpeño goleó 9-2 con cuatro goles de María Portillo. Portillo es también goleadora del torneo con 9 goles marcados.

Guaraní sigue escoltando a las franjeadas con tres puntos abajo, en esta ocasión las aurinegras lograron un triunfo ante Guaireña FC 2-1.

Nacional/Humaitá (10 puntos), será el próximo rival de Olimpia.

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- Resultados de la jornada:

TACUARY FBC 0 – OLIMPIA 5

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Laura Miranda y Claudia Delvalle.

Tacuary FBC: Gladys Salinas; Marcia Gómez, Kamila Chávez (43´ Jacqueline Rivas), Sandra Gómez y Aida López; Jazmín Achucarro (57´ Silvia Báez), Lorena Báez, Digna Turo y Araceli Villalba (ST Evelyn Forneron); Cinthia Almada y Nayeli Mareco (72´ Luz Acosta). D.T.: María Miltos.

Olimpia: Patricia López; Yanina González, Lorena Alonso, Angelica Vázquez y Ana Pereria (51´ Amada Peralta), Karina Castellano (70´ Liz Peña), Maria Segovia (ST Griselda Garay), Rosalia Godoy (ST Celeste Aguilera) y Camila Barboza; Marilyn Esquivel (ST Diana Chávez) y Cindy Ramos. D.T.: Ariel Rivaldi.

Goles: 27 de penal Ana Pereira, 45´ Cindy Ramos, 56´ Camila Barboza, 85´ Diana Chávez y 88´ Amada Peralta (O).

Amonestadas: 13´ Lorena Báez y 83´ Aida López (TFBC).

CERRO PORTEÑO 3 - GENERAL CABALLERO JLM 0

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: María Cáceres. Asistentes: Liz Fleitas y Camila Escobar.

Cerro Porteño: Heidi Salas (ST Luana Rodríguez); Karen Hermosilla, Yanina Servín, Carmen Benítez, Nabila Perruchino (ST Kiara Guanes); Luján Ocampos, Liz Gauna (63′ Sofía Cabrera), Verónica López y Alejandra Escurra; Liza Larrea (72′ Bianca González) y Belén Riveros (79′ Meysi Melgarejo). D.T.: Sady García.

General Caballero JLM: Romina Marecos; Jessica Fariña (ST Gladys Villasboa), Adriana Paredes (72′ Liz López), Tamara Barreto y Vanesa Vega; Luz Godoy, Yanina Ortiz (33′ Erika Figueredo), Gloria Alderete y Claudia Cabrera; Sthfania Martínez (87′ Tatiana Godoy) y Larissa Ocampos. D.T.: Rodolfo Duarte.

Goles: 3′ Belén Riveros, 68′ Karen Hermosilla y 85′ Kiara Guanes (CP).

Amonestada: 81′ Tamara Barreto (GCJLM).

RESISTENCIA SC 2 - LIBERTAD/LIMPEÑO 9

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Adriana Barrios y Pamela González.

Resistencia SC: Natasha Martínez; Reachel Rolón, Sonia Acuña (81′ Lucero Uliambre), Natalia Galeano (87′ Eliana Vega) y Camila Silva; Mirian Espínola, Katia Caballero, Ivana Mendoza y Jessica Leguizamón; Leidy Ojeda (81′ Haline Riveros) y Carmen Olmedo (70′ Jazmín Coronel). D.T.: Ireneo Acosta.

Libertad/Limpeño: Isabel Ortiz; Jessica Santacruz, Edith González (86′ Jazmín Jara), Antonela Ibarra (41′ María Portillo) y Marialba Zambrano; Damia Cortaza (86′ Nataly Lezcano), Liz Barreto, Gloria Villamayor y Zunilda Coronel (53′ Fiorella Fernández); Ramona Martínez y Erika Cartaman (86′ Yéssica Álvarez). D.T.: Nelson Basualdo.

Goles: 47′ Katia Caballero y 55′ Sonia Acuña (RSC); 36′ y 60′ Erika Cartaman, 40′ Reachel Rolón c/s/v, 62′, 76′, 79′ y 86′ María Portillo, 65′ y 73′ Gloria Villamayor (LL).

Amonestadas: 33′ Leydi Ojeda, Mirian Espínola y 75′ Jazmín Coronel (RSC).

NACIONAL/HUMAITÁ 0 – SPORTIVO TRINIDENSE 1

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Rossana Salinas y Tania Martínez.

Nacional/Humaitá: Nancy Samudio; Nahir González, Melanie Vázquez (71′ Mariel Mendoza), Paola Giménez y Rocío Medina; Rosi Medina, Jorgelina González, Yasmín Insfrán (71′ Mónica Cabrera) y Pamela Villalba (71′ Liz Flor)(87′ Liz Santacruz); Delci Serafini y Pamela Pérez. D.T.: Víctor Bogado.

Sportivo Trinidense: Jessica Franco; Jennifer Mora, Luz Vargas, Sofía Almirón y Mayra Ramírez; Ilda Zayas, Nilsa Rodríguez (33′ Fátima Vera), Gabriela Ibáñez y Sol Villamayor; Mirta Pico y Camila Zelada (68′ Rosalinda Portillo). D.T.: Jessika Mendoza.

Gol: 4′ Gabriela Ibáñez (ST).

Amonestadas: 45′ Pamela Pérez, 63′ Melanie Vázquez y 78′ Paola Giménez (NH); 28′ Mayra Ramírez, 69′ Jennifer Mora y 94′ Sol Villamayor (ST).

GUARANÍ 2 - GUAIREÑA FC 1

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Gabriela Arce. Asistentes: Daisy Peralta y Dalma Rodríguez.

Guaraní: Leticia Sandoval; Romina Florentín, Hilda Benítez (62′ Maidi Cristaldo), Yéssica Cabañas y Jessica Martínez (62′ Vivian Báez (85′ Arminanda Troche)); Fidencia Ortiz, Tamara Paniagua, Luz Franco (72′ Sol Mora) y Joana Galeano; Wilma Espinoza y Deisy Sánchez. D.T.: Ángel Sotelo.

Guaireña FC: Arianne González; Mónica Godoy (68′ Fátima González), Milagros Miranda, Romina Rodríguez y Claudia Alderete; Perla Ortiz, Romina Garcete, María Benítez (ST Adela Carballo) y Liz Ayala; Mariela Godoy y María Tamay. D.T.: Diego Brizuela.

Goles: 17′ Jessica Martínez y 92′ Deisy Sánchez (G); 38′ María Tamay (GFC).

Amonestadas: 13′ Romina Florentín y 78′ Arianne González (G); 22′ Romina Rodríguez, 28′ Perla Ortiz, 49′ Mónica Godoy y 71′ Liz Ayala (GFC).

Expulsadas: 80′ Romina Florentín (G) y 59′ Romina Rodríguez (GFC).

SPORTIVO LUQUEÑO  2 – SPORTIVO AMELIANO 6

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Fany Martínez. Asistentes: Nilda Gamarra y Liz Pereira.

Sportivo Luqueño: Lorena Alcaraz; Ana López (ST Mel Acosta), Yanin Ayala (ST Diana Zalazar), Diana Rivarola y Johana Espínola; Carolina Bernal (ST Yissel Méndez), Maria Melgarejo, Evelyn Vera y Fátima Román (24′ Alicia Bogado); Antonia Téllez y Araceli Amarilla (61′ Jenifer Amarilla). D.T.: Berta Jara.

Sportivo Ameliano: Andrea Galeano; Ruth Ferreira, Kiara Larramendia, Juana González (91′ Cecilia Figueredo) y Milagros Barreto (64′ Yessica Figueredo); Bianca Álvarez, Katia Martínez (64′ Rosalba Alegre), Naydelin Osorio y Claudia Martínez; Deysi Turro y Rosana Alegre (83′ Jennifer Melgarejo). D.T.: Irma Cuevas.

Goles: 27′ Antonia Téllez y 58′ Diana Zalazar (SL); 17′ Juana González, 23′ Claudia Martínez, 30′ Kiara Larramendia, 45′ Katia Martínez, 50′ de penal Rosana Alegre y 74′ Yésica Figueredo (SA).

Amonestadas: 48′ Johana Espínola, 87′ Alicia Bogado y 89′ Mel Acosta (SL); 9′ Naydelin Osorio, 87′ Andrea Galeano y 89′ Ruth Ferreira (SA).

- Posiciones: Olimpia 21, Guaraní 18, Libertad/Limpeño 15, Resistencia SC 12, Cerro Porteño 11, Nacional/Humaitá 10, General Caballero JLM 9, Sportvio Trinidense y Sportivo Ameliano 7, Guaireña FC 6, Sportivo Luqueño 4 y Tacuary FBC 3.

- Goleadoras:

María Portillo (Libertad/Limpeño), 9 goles

Amada Peralta (Olimpia), 9

Claudia Martínez (Sportivo Ameliano), 6

- Próxima fecha:

General Caballero JLM – Sportivo Trinidense

Olimpia – Nacional/Humaitá

Guaireña FC – Tacuary FBC

Sportivo Ameliano - Guaraní

Libertad/Limpeño – Sportivo Luqueño

Cerro Porteño – Resistencia SC

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