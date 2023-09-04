Olimpia se mantiene en la cima de Fútbol Femenino

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Para las franjeadas anotaron; Ana Pereira de penal, Cindy Ramos, Camila Barboza, Diana Chávez y Amada Peralta, esta última, una de las goleadoras del torneo con 9 anotaciones.
Libertad/Limpeño goleó 9-2 con cuatro goles de María Portillo. Portillo es también goleadora del torneo con 9 goles marcados.
Guaraní sigue escoltando a las franjeadas con tres puntos abajo, en esta ocasión las aurinegras lograron un triunfo ante Guaireña FC 2-1.
Nacional/Humaitá (10 puntos), será el próximo rival de Olimpia.
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- Resultados de la jornada:
TACUARY FBC 0 – OLIMPIA 5
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Laura Miranda y Claudia Delvalle.
Tacuary FBC: Gladys Salinas; Marcia Gómez, Kamila Chávez (43´ Jacqueline Rivas), Sandra Gómez y Aida López; Jazmín Achucarro (57´ Silvia Báez), Lorena Báez, Digna Turo y Araceli Villalba (ST Evelyn Forneron); Cinthia Almada y Nayeli Mareco (72´ Luz Acosta). D.T.: María Miltos.
Olimpia: Patricia López; Yanina González, Lorena Alonso, Angelica Vázquez y Ana Pereria (51´ Amada Peralta), Karina Castellano (70´ Liz Peña), Maria Segovia (ST Griselda Garay), Rosalia Godoy (ST Celeste Aguilera) y Camila Barboza; Marilyn Esquivel (ST Diana Chávez) y Cindy Ramos. D.T.: Ariel Rivaldi.
Goles: 27 de penal Ana Pereira, 45´ Cindy Ramos, 56´ Camila Barboza, 85´ Diana Chávez y 88´ Amada Peralta (O).
Amonestadas: 13´ Lorena Báez y 83´ Aida López (TFBC).
CERRO PORTEÑO 3 - GENERAL CABALLERO JLM 0
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: María Cáceres. Asistentes: Liz Fleitas y Camila Escobar.
Cerro Porteño: Heidi Salas (ST Luana Rodríguez); Karen Hermosilla, Yanina Servín, Carmen Benítez, Nabila Perruchino (ST Kiara Guanes); Luján Ocampos, Liz Gauna (63′ Sofía Cabrera), Verónica López y Alejandra Escurra; Liza Larrea (72′ Bianca González) y Belén Riveros (79′ Meysi Melgarejo). D.T.: Sady García.
General Caballero JLM: Romina Marecos; Jessica Fariña (ST Gladys Villasboa), Adriana Paredes (72′ Liz López), Tamara Barreto y Vanesa Vega; Luz Godoy, Yanina Ortiz (33′ Erika Figueredo), Gloria Alderete y Claudia Cabrera; Sthfania Martínez (87′ Tatiana Godoy) y Larissa Ocampos. D.T.: Rodolfo Duarte.
Goles: 3′ Belén Riveros, 68′ Karen Hermosilla y 85′ Kiara Guanes (CP).
Amonestada: 81′ Tamara Barreto (GCJLM).
RESISTENCIA SC 2 - LIBERTAD/LIMPEÑO 9
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Adriana Barrios y Pamela González.
Resistencia SC: Natasha Martínez; Reachel Rolón, Sonia Acuña (81′ Lucero Uliambre), Natalia Galeano (87′ Eliana Vega) y Camila Silva; Mirian Espínola, Katia Caballero, Ivana Mendoza y Jessica Leguizamón; Leidy Ojeda (81′ Haline Riveros) y Carmen Olmedo (70′ Jazmín Coronel). D.T.: Ireneo Acosta.
Libertad/Limpeño: Isabel Ortiz; Jessica Santacruz, Edith González (86′ Jazmín Jara), Antonela Ibarra (41′ María Portillo) y Marialba Zambrano; Damia Cortaza (86′ Nataly Lezcano), Liz Barreto, Gloria Villamayor y Zunilda Coronel (53′ Fiorella Fernández); Ramona Martínez y Erika Cartaman (86′ Yéssica Álvarez). D.T.: Nelson Basualdo.
Goles: 47′ Katia Caballero y 55′ Sonia Acuña (RSC); 36′ y 60′ Erika Cartaman, 40′ Reachel Rolón c/s/v, 62′, 76′, 79′ y 86′ María Portillo, 65′ y 73′ Gloria Villamayor (LL).
Amonestadas: 33′ Leydi Ojeda, Mirian Espínola y 75′ Jazmín Coronel (RSC).
NACIONAL/HUMAITÁ 0 – SPORTIVO TRINIDENSE 1
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Rossana Salinas y Tania Martínez.
Nacional/Humaitá: Nancy Samudio; Nahir González, Melanie Vázquez (71′ Mariel Mendoza), Paola Giménez y Rocío Medina; Rosi Medina, Jorgelina González, Yasmín Insfrán (71′ Mónica Cabrera) y Pamela Villalba (71′ Liz Flor)(87′ Liz Santacruz); Delci Serafini y Pamela Pérez. D.T.: Víctor Bogado.
Sportivo Trinidense: Jessica Franco; Jennifer Mora, Luz Vargas, Sofía Almirón y Mayra Ramírez; Ilda Zayas, Nilsa Rodríguez (33′ Fátima Vera), Gabriela Ibáñez y Sol Villamayor; Mirta Pico y Camila Zelada (68′ Rosalinda Portillo). D.T.: Jessika Mendoza.
Gol: 4′ Gabriela Ibáñez (ST).
Amonestadas: 45′ Pamela Pérez, 63′ Melanie Vázquez y 78′ Paola Giménez (NH); 28′ Mayra Ramírez, 69′ Jennifer Mora y 94′ Sol Villamayor (ST).
GUARANÍ 2 - GUAIREÑA FC 1
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Gabriela Arce. Asistentes: Daisy Peralta y Dalma Rodríguez.
Guaraní: Leticia Sandoval; Romina Florentín, Hilda Benítez (62′ Maidi Cristaldo), Yéssica Cabañas y Jessica Martínez (62′ Vivian Báez (85′ Arminanda Troche)); Fidencia Ortiz, Tamara Paniagua, Luz Franco (72′ Sol Mora) y Joana Galeano; Wilma Espinoza y Deisy Sánchez. D.T.: Ángel Sotelo.
Guaireña FC: Arianne González; Mónica Godoy (68′ Fátima González), Milagros Miranda, Romina Rodríguez y Claudia Alderete; Perla Ortiz, Romina Garcete, María Benítez (ST Adela Carballo) y Liz Ayala; Mariela Godoy y María Tamay. D.T.: Diego Brizuela.
Goles: 17′ Jessica Martínez y 92′ Deisy Sánchez (G); 38′ María Tamay (GFC).
Amonestadas: 13′ Romina Florentín y 78′ Arianne González (G); 22′ Romina Rodríguez, 28′ Perla Ortiz, 49′ Mónica Godoy y 71′ Liz Ayala (GFC).
Expulsadas: 80′ Romina Florentín (G) y 59′ Romina Rodríguez (GFC).
SPORTIVO LUQUEÑO 2 – SPORTIVO AMELIANO 6
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Fany Martínez. Asistentes: Nilda Gamarra y Liz Pereira.
Sportivo Luqueño: Lorena Alcaraz; Ana López (ST Mel Acosta), Yanin Ayala (ST Diana Zalazar), Diana Rivarola y Johana Espínola; Carolina Bernal (ST Yissel Méndez), Maria Melgarejo, Evelyn Vera y Fátima Román (24′ Alicia Bogado); Antonia Téllez y Araceli Amarilla (61′ Jenifer Amarilla). D.T.: Berta Jara.
Sportivo Ameliano: Andrea Galeano; Ruth Ferreira, Kiara Larramendia, Juana González (91′ Cecilia Figueredo) y Milagros Barreto (64′ Yessica Figueredo); Bianca Álvarez, Katia Martínez (64′ Rosalba Alegre), Naydelin Osorio y Claudia Martínez; Deysi Turro y Rosana Alegre (83′ Jennifer Melgarejo). D.T.: Irma Cuevas.
Goles: 27′ Antonia Téllez y 58′ Diana Zalazar (SL); 17′ Juana González, 23′ Claudia Martínez, 30′ Kiara Larramendia, 45′ Katia Martínez, 50′ de penal Rosana Alegre y 74′ Yésica Figueredo (SA).
Amonestadas: 48′ Johana Espínola, 87′ Alicia Bogado y 89′ Mel Acosta (SL); 9′ Naydelin Osorio, 87′ Andrea Galeano y 89′ Ruth Ferreira (SA).
- Posiciones: Olimpia 21, Guaraní 18, Libertad/Limpeño 15, Resistencia SC 12, Cerro Porteño 11, Nacional/Humaitá 10, General Caballero JLM 9, Sportvio Trinidense y Sportivo Ameliano 7, Guaireña FC 6, Sportivo Luqueño 4 y Tacuary FBC 3.
- Goleadoras:
María Portillo (Libertad/Limpeño), 9 goles
Amada Peralta (Olimpia), 9
Claudia Martínez (Sportivo Ameliano), 6
- Próxima fecha:
General Caballero JLM – Sportivo Trinidense
Olimpia – Nacional/Humaitá
Guaireña FC – Tacuary FBC
Sportivo Ameliano - Guaraní
Libertad/Limpeño – Sportivo Luqueño
Cerro Porteño – Resistencia SC