El cruce de Francisco Arce con un periodista por la Copa Libertadores

Olimpia achicó nuevamente la desventaja de puntos con respecto a la clasificación a Copa Libertadores 2024. En el cierre de la décimo novena jornada del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, el Decano superó 2-1 a Sportivo Luqueño y continúa firme en la pelea por el boleto a la Fase 2 del certamen. A pesar de la chance aún intacta, Francisco Arce prefiere no...

En la conferencia, el técnico tuvo un peculiar ida y vuelta con un periodista que consultó sobre si será o no un fracaso si el Franjeado no accede a la competencia internacional. “No sé, preguntame eso cuando juguemos el último partido, vos siempre te adelantas, por eso al llegar hace rato te dije que tenía en la mira”, respondió el DT a Pablo Coronel de SNT.

“Yo puedo responder lo que a mí me parece, pero no es momento porque estamos en disputa”, insistió el entrenador, que finalizó con “podés repreguntarme no tengo problema”. El Rey de Copas, ubicado actualmente en zona de Copa Sudamericana 2024, no depende de sí mismo ya que no enfrentará ni a Nacional ni a Guaraní en las últimas tres fechas.

