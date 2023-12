Olimpia inicia la pretemporada sin levantar la sanción de FIFA

Olimpia empieza el pretemporada 2024. El plantel regresa este martes 26 de diciembre, a las 18:00 en a la Villa Olimpia, a las actividades con miras al próximo año, en el que los dirigidos por Francisco Arce tendrán el torneo Apertura del fútbol paraguayo desde el fin de semana del 19 de enero y la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana a comienzos de marzo.

Lea más: Olimpia: el número de refuerzos y las posiciones que desea Arce

El retorno de la plantilla es con análisis y evaluaciones médicas previas al arranque de los trabajos, que están programados desde el miércoles y a doble turno. El primero desde las 6:30 en el Rakiura de la localidad de Luque, mientras que el segundo, a las 18:00, en el Centro de Alto Rendimiento del club en la ciudad de Fernando de Mora. Las tareas serán hasta el sábado 30.

Hasta el momento, el Decano continúa con la inhibición de la FIFA debido a las deudas a ex jugadores, motivo por el cual todavía no puede contratar. La directiva de Miguel Cardona necesita unos US$ 2.000.000 para levantar la sanción y cumplir con los pedidos del entrenador, que ha solicitado un total de 8 refuerzos para la siguiente temporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia: Bajas, dudas y quiénes no están a...

El DT debe cubrir las bajas de Sergio Otálvaro, Iván Torres, Alejandro Silva, Walter González y Mateo Gamarra, quien fue transferido al Athletico Paranaense de Brasil. Además, el técnico no tiene asegurada la continuidad de Jhohan Romaña y no tendrá a disposición en los primeros partidos a Saúl Salcedo, Derlis González, Gastón Olveira y Facundo Bruera.

Los jugadores que regresan a Olimpia para el 2024

Por su parte, con relación a regresos, que fueron solicitados por el estratega paragueríense, están Kevin Parzajuk y Alex Franco, quienes vistieron la casaca de Guaireña (descendido a División Intermedia); Luis Mario Martínez y Matías Almeida, quienes militaron y salvaron la categoría con Tacuary, y Feliciano Brizuela, quien jugó en Nacional.