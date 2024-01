La desafiante respuesta de Francisco Arce a los hinchas de Olimpia

Olimpia festejó por primera vez en el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. Pero aunque triunfó, por 1-0 sobre Tacuary en Encarnación, el entrenador Francisco Arce y el rendimiento del equipo están bajo lupa. En una conferencia con un final picante, el DT fue consultado por las críticas de los hinchas. “Vayan a mirar al entrenamiento”, desafió el técnico.

“Veo que están siendo muy duros. Tampoco ustedes que son especialistas deben repetir todas las boludeces que dice la gente, que es pasional. En algún momento deben tomar la cuestiones con pinza y opinar acorde a... El equipo todavía no encontró su forma, pero demasiados vienen todos con la ametralladora como para poner en un paredón”, comenzó Arce.

“Entiendo que cuestionen, pero tampoco...”

El paraguariense dejó en claro que “no me tensiona” la opinión de la gente. “Si yo me voy a tensionar por eso, a mí me tensiona y me preocupa el equipo, porque yo soy el encargado. Imaginate la gente dice ‘¿Qué hace este tipo?’ Este tipo tiene nombre y apellido, tiene quince años de dirigir solamente en el país. Entiendo que le cuestionen a este tipo, pero tampoco ‘¿qué hace?’”, disparó.

Francisco Arce: “Vayan a mirar al entrenamiento”

“Vayan a mirar al entrenamiento a ver qué hacemos, a ver si no es suficiente”, continuó Arce en la charla con los medios en el estadio Villa Alegre. Así como recibió preguntas sobre el mal momento, el estratega también espera que si “el equipo agarre la línea, hablaremos, si es que ocurre, a ver si la evaluación positiva es tan directa y tan alegre como ahora”.