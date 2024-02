Olimpia, al Grupo B de la Copa Libertadores Sub 20

Olimpia ya conoce a los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20. El Decano, único representante del fútbol paraguayo, compartirá el Grupo B con Rosario Central de Argentina, Águilas Doradas de Colombia y Montevideo City Torque de Uruguay. La competencia será en Montevideo, del sábado 2 de marzo al domingo 17 del mismo mes.

En el sorteo realizado este martes por la Conmebol, el torneo también definió las otras dos series: en el Grupo A están Boca Juniors de Argentina, Academia Puerto Cabello de Venezuela, un clasificado de Chile y Always Ready de Bolivia, mientras que en el Grupo C, Aucas de Ecuador, Defensor Sporting de Uruguay, Flamengo de Brasil y Sporting Cristal de Perú.

El formato de la Copa Libertadores Sub 20

La fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 tendrá tres fechas a una sola rueda y clasificarán a las semifinales los mejores de cada llave más el segundo mejor colocado entre las tres series. Posteriormente, cuatro equipos pelearán por dos boletos a la final: los ganadores disputarán el partido por el título, mientras que los perdedores jugarán un cotejo por el tercer puesto.

¿Quién dirige a Olimpia en Copa Libertadores?

El entrenador de Olimpia en la Copa Libertadores Sub 20 será Aureliano Torres. El ex Guaraní fue campeón con la Categoría Sub 19 en la temporada 2023, conquistando por primera vez la clasificación al torneo continental. El ganador de la competencia disputará la final de la Copa Intercontinental Sub 20 con el vencedor de la Liga Juvenil de la UEFA 2023-2024.