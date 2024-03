Martín Palermo: “La reacción es la buena sensación que deja el equipo”

Olimpia no levanta cabeza después del duro golpe en la Copa Sudamericana 2024. Tres días después de la derrota 2-0 con Sportivo Ameliano y eliminación del certamen continental, el Decano enfrentó al último de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo: el Franjeado igualó 1-1 y quedó a 3 unidades del puntero, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Posterior al empate con Sportivo Trinidense en el Rogelio Silvino Livieres, el argentino Martín Palermo analizó el partido y mencionó que la reacción para emparejar el resultado “es la buena sensación”. “Preocupado en cuestión de seguir buscando mejorar y la reacción es la buena sensación que me deja el equipo”, expresó el entrenador.

“Darle importancia a esa reacción”

“El haber estado abajo en el marcador y reaccionar y responder, eso no tuvimos el otro día en el partido de copa. Hoy me voy con esa sensación y, valorar y darle importancia a esa reacción que tuvo el equipo de empatar el partido, de ir a buscar, de provocar situaciones. Intentamos hasta el final”, agregó Palermo, que volvió a modificar el once, con el estreno de Manuel Capasso.

El DT puntualizó la falta de confianza en los momentos de culminar las jugadas. “Es lo que falta, confianza. Y es lo que más a veces hay que trabajar y enfocar en como terminar o como finalizar o tener la mejor decisión en ciertas jugadas que son por mala toma de decisiones. Pero hoy el equipo en líneas generales estaba bien y concentrado, añadió el estratega de 50 años.

“Queda sabor a poco el punto”

“El rival se replegó de buena forma, vimos que lo había hecho contra Colo Colo, y teníamos que ser pacientes y buscar la vías de como poder llegar, pero a veces la desesperación o la misma impaciencia de querer convertir ya el gol y equivocamos los caminos y empezamos con las imprecisiones. Queda sabor a poco el punto”, terminó Martín Palermo en conferencia.