¿Qué dijo Martín Palermo por la bandera contra los jugadores?

La eliminación de la Copa Sudamericana 2024 fue un duro golpe deportivo y económico para Olimpia. Por eso, el mismo presidente, Rodrigo Nogués, había calificado de “rotundo fracaso”, agregando que “no hay margen de error, en Olimpia hay que salir campeón”. El domingo, en la previa del partido contra Sportivo Trinidense apareció una bandera con las mismas palabras.

Lea más: Martín Palermo: “El objetivo y el deseo es pelear el campeonato”

“Jugadores, no hay margen de error, están avisados”, decía el mensaje que los barras colgaron en la Gradería del Rogelio Silvino Livieres. A pesar de la advertencia, el Decano empató 1-1 con el último de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y desperdició la chance de acortar la diferencia con el puntero 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Martín Palermo: “Lo he vivido en otros lugares”

Martín Palermo habló del tema y señaló que “a veces no sabes si es beneficioso o perjudicial”. “Es una manera de expresar, lo he vivido en otros lugares. Se manifiestan desde el enojo y sentimiento del hincha. A veces no sabes si es beneficioso o perjudicial que el jugador sienta eso”, comenzó el entrenador argentino, que sumó el segundo empate desde la asunción en el cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay que empezar a transmitir desde adentro hacia afuera para que vean el compromiso, para que sientan que al equipo no le da lo mismo quedar fuera de una copa internacional, que no le da lo mismo perder, que no le da lo mismo ser protagonistas”, añadió el DT. “Lo importante es sentir esto, que nos acompañen, apoyen y crean en el equipo”, puntualizó.

Lea más: Martín Palermo: “La reacción es la buena sensación que deja el equipo”