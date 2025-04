Darío Benedetto: del insulto a Rodney Redes a los 2 minutos al gesto de silencio a los hinchas

Olimpia sufrió una nueva y humillante derrota en la Copa Libertadores 2025. El Decano, que debutó perdiendo 3-2 con el San Antonio Bulo Bulo, fue goleado 4-0 de local por Vélez Sarsfield, quedó último sin punto en el Grupo H, condicionó la clasificación a octavos de final y destituyó a Martín Palermo. El público del Franjeado no dudó en silbar y abuchear al plantel.

Lea más: Darío Benedetto luego de 0-4: “No descarto volver al fútbol argentino”

Entre los más criticados por los aficionados está Darío Benedetto, quien llegó al Rey de Copas como refuerzo top, pero hasta el momento ni siquiera convirtió un gol en los 8 partidos que disputó. Y por el flojo rendimiento ante el Fortín, la relación del delantero con los seguidores se rompió: el jugador fue reemplazado y mientras caminaba al banco, mandó callar al público de Preferencia.

Darío Benedetto insultó a Rodney Redes

Pero este no fue el único episodio de Benedetto en el partido: ni bien comenzó, condujo un ataque, pero definió muy mal con un disparo de zurda que fue muy lejos del arco. Rodney Redes protestó airadamente y aunque el argentino pidió disculpas, el ex Guaraní continuó reclamando el pase. Ex Boca Juniors reaccionó y terminó insultando su propio compañero: “Pará, la...”.