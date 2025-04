La formación de Olimpia para recibir hoy a Sportivo Luqueño

Olimpia disputa hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano recibe a Sportivo Luqueño en el debut de Fabián Bustos, quien fue anunciado el jueves y dirigió tan solo dos entrenamientos antes del primer juego. El DT asume con el Franjeado a 12 puntos de Libertad y en la antesala de una “final” en la Copa Libertadores 2025.

Bustos había manifestado en la presentación que el partido más importante es contra el Auriazul. Aunque está muy distante del puntero, el argentino quiere debutar con triunfo y tomar confianza para afrontar el cotejo del miércoles contra Peñarol por el certamen continental. Por eso, el entrenador apuesta por la mejor formación posible.

Olimpia: Los cambios de Fabián Bustos

Fabián Bustos no cuenta con Richard Ortiz por suspensión y no convocó a Luis Abreu, motivo por el cual ya está obligado a dos modificaciones con respecto al once que arrancó, dirigido por Aureliano Torres, en la victoria 1-0 sobre Atlético Tembetary en la ronda pasada. Javier Domínguez arrancaría por el capitán, mientras que Iván Leguizamón por el juvenil.

Pero no son las únicas variantes a las que apuesta el ex estratega de Universitario de Williams Riveros y Diego Churín. Los otros dos movimientos son César Olmedo por Axel Alfonzo para el lateral derecho y Lucas Pratto por Erik López en el ataque. Con esto, Derlis González continúa en la alineación luego de volver tras la ausencia por lesión.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño por el torneo Apertura 2025

Lucas Verza; César Olmedo, Robert Rojas, Lisandro López, Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco, Javier Domínguez, Iván Leguizamón; Derlis González y Lucas Pratto.