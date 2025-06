Lo que dijo Rodrigo Nogués luego de la Asamblea General Ordinaria

“Hoy (ayer) a la tarde se pagaron todas las inhibiciones que pesaban sobre el club”, afirmó Nogués, confirmando que Olimpia podrá registrar futbolistas a partir del 23 de junio, fecha en que se abre el mercado de pases. “Vamos a estar habilitados para el 23. Esto fue ahora a la tarde así que no tenemos ni un fichaje, no tenemos nada. A partir de esta noche vamos a estar trabajando”.

El titular franjeado detalló que se lograron resolver los casos que involucraban al ex-entrenador uruguayo Diego Aguirre y al club italiano Venezia por el pase de Facundo Zabala. Además, aseguró que la situación del zaguero uruguayo Diego Polenta está “totalmente encaminada para ser solucionado” y espera que se resuelva la próxima semana.

Expectativa por las incorporaciones y salidas

Con la habilitación para fichar, la dirigencia de Olimpia se abocará a la conformación del plantel para el segundo semestre. Nogués indicó que las negociaciones con posibles refuerzos son variadas, dependiendo de cada jugador y su origen.

“Es largo el fin de semana, no sé lo que puede pasar, acabamos de pagar las cosas FIFA. El lunes, ojalá que tengamos novedades, la idea es poder contar con algunos el lunes”, expresó el presidente, aunque el único jugador confirmado hasta aquí es Manuel Romero, quien estaba a préstamo en Sportivo Trinidense y es pertenciente a los registros del club. En cuanto a las bajas, se prevé la salida de “seis, siete jugadores que quizás no continúen”, aunque Nogués no dio nombres por respeto a los profesionales y al proceso de negociación.

Ofertas por jugadores y situación financiera

El presidente de Olimpia también reveló que el club analiza “tres, cuatro ofertas” por futbolistas del plantel, tanto de venta como de préstamo. Sin embargo, ninguna ha sido “satisfactoria” hasta el momento, y la prioridad es no “debilitar” deportivamente al equipo.

Respecto a la situación económica, Nogués admitió un “pequeño incremento de 3 millones de dólares sobre el pasivo” en comparación con el año pasado. Atribuyó esta situación a factores principales: La no participación del club en copas internacionales en 2024, lo que significó una merma de aproximadamente $8 millones en ingresos por premios, recaudación, socios y sponsors. Además del tipo de cambio, ya que la mayor parte de la deuda está en dólares.

A pesar de los desafíos, Nogués destacó la transparencia de la gestión y la búsqueda de creatividad en la generación de recursos. “El club está agobiado en una situación financiera difícil, pero la venimos sobrellevando hace un tiempo y venimos siendo creativos en la generación de recursos”, manifestó.

Disculpas por el semestre y llamado a la hinchada

Finalmente, Rodrigo Nogués se disculpó con la afición franjeada por el “semestre desastroso” que atraviesa el equipo. “Soy la cara de la comisión directiva y doy la cara por eso. Es mi responsabilidad final”, afirmó con autocrítica.

El presidente hizo un llamado a los hinchas para que sigan acompañando al equipo y prometió un esfuerzo redoblado para revertir la situación. “Vamos a trabajar el triple para darlo vuelta. Y eso puede estar seguro de eso”, concluyó Nogués, buscando transmitir confianza y compromiso de cara a lo que resta del año.