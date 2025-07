Olimpia criticó la designación de Blas Romero: “Tenemos un caso con él”

Raúl Vicente Amarilla criticó la designación que realizó la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para el debut de Olimpia en el torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El director de Identidad y Legado del Decano apuntó contra Blas Romero y señaló que “nosotros presentamos una nota para que no nos arbitre”.

“Nosotros tenemos un caso con él. Nosotros ya habíamos presentado una nota para que no nos arbitre”, comentó Amarilla al Cardinal Deportivo. “Llama mucho al atención, ojalá me hagan callar la boca”, continuó. “Si esto comienza así tienen que saber también que Olimpia no se cruzará de brazos”, advirtió el ex futbolista del Franjeado sobre Romero.

Blas Romero dirigirá Olimpia vs. Nacional

Blas Romero será el juez principal de Olimpia vs. Nacional, el domingo 6 de abril a las 16:00, en el Defensores del Chaco de Asunción. El árbitro será asistido por José Cuevas y José Mercado, líneas uno y dos. Por su lado, Marco Franco será el cuarto referí, mientras que Carlos Figueredo y Héctor Balbuena estarán como VAR y AVAR respectivamente.